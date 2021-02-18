2021/02/18 | 11:11 - المصدر: عين العراق

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الخميس 18 فبراير 2021 | 11:02 صباحاً

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العراق..



المرور تبدأ تطبيق "غرامة الكمامة"

باشرت مديرية المرور العامة، الخميس (18 شباط 2021)، بحملات مكثفة لتطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة.

وذكر مصدر في المديرية ، أن "مفارز المرور نصبت سيطرات مشتركة بالاماكن العامة لتطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة".

وأعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء (16 شباط 2021)، فرض غرامة مالية 50 ألف دينار لكل مركبة صالون تحمل أكثر من 3 أشخاص، فيما بينت أن الطرق الخارجية والسريعة ستبقى مفتوحة.

وقال المتحدث باسم المديرية خلال مؤتمر صحفي حول تطبيق إجراءات لجنة الصحة والسلامة الخاصة بالحظر، إن "مديرية المرور العامة أصدرت سابقاً بياناً بشأن الإجراءات الخاصة بالحظر، بينها حجز المركبة وفرض غرامة مالية مقدارها 50 الفين دينار بحق العجلات المخالفة لحظر التجوال".

وأكدت، "فرض غرامة مالية مقدارها 50 ألف دينار على المركبات الصالون التي تحمل أكثر من ثلاثة أشخاص، أو السائق الذي يسمح بركوب أشخاص لا يرتدون الكمامات"، مبينة أن "الطرق الخارجية والسريعة ستبقى مفتوحة".

وتابع، أن "الطرق الخارجية ستبقى مفتوحة أمام حركة الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والشاحنات المستثناة من الحظر الصحي".

وأعلنت، "استئناف العمل في مجمعات التسجيل ببغداد والمحافظات ابتداءاً من يوم غد الاربعاء بعد ان تم الانتهاء واكمال عملية الصيانة في النظام".

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