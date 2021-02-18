الأمن الوطني يفكك عصابتين للمخدرات ويضبط 4 كغم من الكريستال في واسط وديالى

2021/02/18 | 11:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس (18 شباط 2021)، تفكيك عصابتين لتجارة المخدرات في محافظتي ديالى وواسط، فيما ضُبط معهما أكثر من 4 كيلوغرام من مادة الكرستال.

وذكر الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارزنا شرعت بتنفيذ واجباتها ضمن قواطع المسؤولية وبعد ورود معلوماتٍ استخباريةٍ عن تحركات لتجار المخدرات بالمحافظات العراقية، وخلال مراقبة استمرت لعدة أيام، تمكن عناصر الأمن الوطني من القاء القبض على متهمين اثنين بتجارة وترويج المخدرات في محافظة واسط، وبحوزتهم (1 كيلو غرام من مادة الكرستال)، إضافة إلى أدواتٍ تستخدم لتزييف العملةِ النقدية".

وأضاف البيان، أن "مديرية الامن في ديالى، قامت بعمليةٍ امنيةٍ منفصلة، أفضت عن اعتقال اثنين من مروجي المخدرات وبحوزتهم (3 كيلوغرام من مادة الكرستال بالإضافة الى 5000 حبة مخدرة نوع صفر واحد)".وأشار البيان إلى أنه "بعد التحقيق الاولي وبدلالة المتهمين تم القبض على الشخص الناقل داخل العاصمة بغداد، وتم تدوين اقوالهم اصولياً و احالتهم الى القضاء لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم".

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