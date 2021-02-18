التربية تحدد موعد البدء بالتعليم الإلكتروني وتؤكد: لا دروس في يوم الجمعة

2021/02/18 | 11:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادحددت وزارة التربية، اليوم الخميس (18 شباط 2021)، موعد البدء بالتعليم الالكتروني خلال أيام الحظر، فيما استثنت يوم الجمعة.وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر فاروق، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتي صدرت باجتماعها السبت الماضي كان من ضمنها تعليق الدوام في المدارس والجامعات والمعاهد من تاريخ 18 شباط والاعتماد على التدريس الالكتروني".وأضاف أن "وزارة التربية كانت قد أعدت جداولها الخاصة بامتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول وكانت لها رؤية على إمكانية إجراء الاختبارات في 20 من شباط الحالي"، مبيناً أن "الوزارة طرحت الرؤية على مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت الثلاثاء الماضي، إلَّا أن موضوع الوقاية والصحة هو الأهم من موضوع إجراء الاختبارات لذلك تم تعليق الامتحانات الى إشعار آخر ولم يفصح عنه حتى الآن لمعرفة مدة الحظر ".وتابع فاروق أن "مقررات خلية الأزمة ستبدأ من اليوم الخميس الساعة الـ 8 مساءً"، مشيراً إلى أن "الدوام اليوم الخميس طبيعياً في مدارس العراق، بعدها سيكون الكترونياً اعتباراً من يوم السبت المقبل كون يوم الجمعة عطلة".وأكد أن "وزارة التربية أعطت بعض المقررات حول عدم منح اي دروس الكترونية في يوم الجمعة كونه عطلة رسمية للطالب".

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