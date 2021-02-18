2021/02/18 | 11:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مدير ناحية قزانية في ديالى مازن اكرم الخزاعي ، الخميس (18 شباط 2021)، عن رصد 3 انهيارات في طريق ستراتيجي يربط المحافظة بواسط.

وقال الخزاعي في حديث لـ( بغداد اليوم)، انه " السيول الجارفة خلال الاسابيع الماضية تعرض طريق قزانية- جصان والمعروف بطريق ديالى – واسط الى 3 انهيارات متتالية خاصة في مقاطع الانابيب ما جعل السير عليه محفوف بالمخاطر رغم ان اهم الطرق التي تربط ديالى بالجنوب".

واضاف، ان "طريق ديالى- واسط ينقل نحو 70% من البضائع والمحاصيل من المحافظة الى جنوب البلاد وهو يمثل خطرتً كبيراً وقد يؤدي الى مأساة انسانية للذين لا يعلمون بوجود الانهيارات".

وأشار الخزاعي، إلى أن "اصلاح الطريق يحتاج جهداً حكومياً مركزياً لان حجم الاضرار كبير ويحتاج الى مبالغ مالية كبيرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. ثلاثة تخسفات كبيرة تعطل حركة طريق حيوي يربط ديالى بواسط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. ثلاثة تخسفات كبيرة تعطل حركة طريق حيوي يربط ديالى بواسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).