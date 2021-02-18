الحشد ينعى ثلاثة من مقاتليه تصدوا لهجوم شنه التنظيم شمال خانقين

2021/02/18 | 11:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نعت هيئة الحشد الشعبي، الخميس، ثلاثة من المقاتلين من اللواء 28، خلال التصدي لتعرض شنه عناصر ينتمون إلى تنظيم داعش شمال خانقين بمحافظة ديالى، بالإضافة الى إصابة خمسة مقاتلين آخرين.

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وذكرت مديرية اعلام الهيئة، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (18 شباط 2021)، ان "الهيئة تتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة الى ذوي الشهداء، سائلين الله العلي القدير ان يسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وان يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء التام والعاجل".

واضاف البيان "لقد استبسل ابطالنا في الدفاع عن النقطة الأمنية التي هاجمتها فلول “داعش” الإرهابي ومنعوا وصول تلك الشرذمة اليها الذين بادروا بعمليات قنص غادرة أدت الى ارتقاء الشهداء".

وأكدت هيئة الحشد الشعبي ان "مقاتليها كانوا وسيبقون دائما على أهبة الاستعداد لردع أي خطر يهدد أمن مناطقنا وسيكونون الدرع الحصين لحماية المدنيين، وان محاولات فلول “داعش” الإجرامي الخائبة لن يكتب لها النجاح وسيبقى الحشد الشعبي بالمرصاد لكل مشاريعهم ومخططاتهم الإجرامية التي تريد من العراق وشعبه".

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