التربية تحدد موعد البدء بالتعليم الالكتروني

2021/02/18 | 11:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التربية، الخميس أن التعليم الإلكتروني خلال الحظر سيكون ابتداءً من السبت المقبل، فيما استثنت يوم الجمعة كونه عطلة رسمية.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق لوكالة الأنباء الرسمية، إن “وزارة التربية كانت قد أعدت جداولها الخاصة بامتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول وكانت لها رؤية على إمكانية إجراء الاختبارات في 20 من شباط الحالي”.

وأوضح، أن “الوزارة طرحت الرؤية على مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت الثلاثاء الماضي، إلَّا أن موضوع الوقاية والصحة هو الأهم من موضوع إجراء الاختبارات لذلك تم تعليق الامتحانات الى إشعار آخر ولم يفصح عنه حتى الآن لمعرفة مدة الحظر”.

وتابع فاروق أن “مقررات خلية الأزمة ستبدأ من اليوم الخميس الساعة الـ 8 مساءً”، مشيراً إلى أن “الدوام اليوم الخميس طبيعي في مدارس العراق، بعدها سيكون الكترونياً اعتباراً من يوم السبت المقبل كون يوم الجمعة عطلة”.

وأشار فاروق، إلى أن “وزارة التربية أعطت بعض المقررات حول عدم منح اي دروس الكترونية في يوم الجمعة كونه عطلة رسمية للطالب”.

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