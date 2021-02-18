2021/02/18 | 11:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عن استشهاد ثلاثة مقاتلين أثناء التصدي لهجوم داعش في ديالى.وقال الحشد في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “ثلاثة مقاتلين من اللواء 28 بالحشد الشعبي استشهدوا ليلة امس أثناء التصدي للتعرض الإرهابي الغادر شمال خانقين بمحافظة ديالى بالإضافة الى إصابة خمسة مقاتلين آخرين”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يعلن استشهاد ثلاثة مقاتلين بهجوم لداعش في ديالى المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعلن استشهاد ثلاثة مقاتلين بهجوم لداعش في ديالى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعلن استشهاد ثلاثة مقاتلين بهجوم لداعش في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).