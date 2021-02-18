العراق.. الحظر الجزئي يدخل حيز التنفيذ

2021/02/18 | 11:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت اعداد الاصابات بفايروس كورونا في العراق، عقب اعلان وزارة الصحة عن كشف اصابات بالسلالة الجديدة، فيما أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة جملة قرارات تدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس، كالاتي.

1.



فرض حظر التجوال الشامل أيام الجمعة والسبت والأحد من كل إسبوع اعتبارا من يوم 18 شباط 2021 ، فيما يكون الحظر الجزئي لأيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة الثامنة مساء ولغاية الساعة الخامسة فجرا ولغاية يوم 8 آذار 2021 ويعاد النظر بحسب الموقف الوبائي باستثناء :

أ‌.



منتسبي وزارة الصحة والقوات الأمنية والدوائر الخدمية.

ب‌.



محال بيع المواد الغذائية ومحال بيع الفواكه والخضر والافران والصيدليات وتكون أوقات عملها من الساعة الخامسة صباحاً لغاية الساعة السابعة مساءً ( خلال فترة الحظر الشامل) ولا يسمح لها بالبقاء بعد المدة المحددة ولأي سبب كان، عدا الصيدليات الخافرة (تخصص من نقابة الصيادلة) للعمل في ساعات الحظر مع مراعاة (التوزيع الجغرافي لها) والتأكيد على ؛ توفير المعقمات (التي تحتوي على كحول بنسبة 70) عند مدخل المحل أو الأسواق أو الصيدلية وتطبيق إجراءات التباعد الجسدي بين الزبائن بمسافة لا تقل عن 2 متر من جميع الاتجاهات وبمعدل شخص واحد لكل 2 متر .

ج‌.



الإعلاميون الذين لديهم موافقة وزير الصحة (حصراً) .

د‌.



الانتقال بين المحافظات لظروف إنسانية .

2.



التأكيد على المواطنين لبس الكمامات في الأماكن العامة وكذلك داخل سيارات الأجرة والباصات والإلتزام بالتباعد البدني في داخلها مع فرض غرامات مالية قدرها (25) ألف دينار على المخالفين استنادًا الى قانون الصحة العامة كالآتي :

أ.



عدم السماح بوجود :

* أكثر من (4) أشخاص داخل سيارات الصالون بضمنهم السائق .

* أكثر من (6) أشخاص داخل سيارات نقل الركاب سعة (11) راكبا (الكيا) بضمنهم السائق.

* أكثر من (8) أشخاص داخل سيارات نقل الركاب سعة (21) راكبا (الكوستر) بضمنهم السائق .

* أكثر من (2) شخص في سيارات الحمل بضمنهم السائق .

ب.



إلزام جميع الركاب بضمنهم السائق بلبس الكمامات.

ج.



فتح نوافذ السيارة .

د.



عدم السماح لـــــ (الستوتات) بنقل أكثر من شخص واحد مع السائق .

ه.



عدم السماح بركوب شخص آخر مع سائق الدراجة النارية.

و.



فرض مديرية المرور العامة العقوبات المشددة بحق السواق المخالفين.

3.



تطبيق الإجراءات الوقائية في العيادات الطبية والمختبرات الخاصة المُقّرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، بقرارها (78) لسنة 2020 والتأكيد على الآتي:

أ. توفير المعقمات التي تحتوي الكحول بتركيز 70% في مكان إنتظار المراجعين.

ب.



إلزام المراجعين لبـس الكمامات عند دخول العيادة أو المختبر أو توفيرها لهم.

ج.



الحفاظ على التباعد الجسدي بين المراجعين بمسافة لا تقل عن (2) متر من جميع الجهات وبمعدل شخص واحد لكل (2) متر مربع من المساحة.

د.تتولى فرق مشتركة من (دائرة التفتيش في وزارة الصحة ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وقيادة العمليات المشتركة وقيادة عمليات بغداد) متابعة تنفيذ الإجراءات وفرض العقوبات المشددة وغلق العيادات والمختبرات المخالفة فوراً.

4.



غلق العيادات الطبية الخاصة التي تعالج مرضى الكورونا باستخدام بروتوكولات تخالف البروتوكولات الُمّقرة من اللجان العلمية والمستخدمة في المؤسسات الصحية الحكومية.

5.



غلق مراكز التجميل والمساج كافة بدءًا من 18/2/2021 ولمدة اسبوعين قابلة للتمديد بحسب الموقف الوبائي للمرض .

6.



غلق الأماكن الترفيهية والمتنزهات ودور السينما والقاعات الرياضية والمسابح كافة بدءًا من 18/2/2021 ولمدة اسبوعين قابلة للتمديد بحسب الموقف الوبائي للمرض.

7.



منع إقامة الفواتح ومجالس العزاء والاكتفاء بالتعزية خلال وسائل التواصل الإجتماعي، لتجنب نشر الوباء من خلال هذه المجالس والى إشعار اخر، وفرض غرامة مالية قدرها (5) ملايين دينار على المخالفين استناداً الى قانون الصحة العامة.

8.



غلق المساجد والحسينيات كافة وفتحها أوقات الصلاة (فقط) لرفع الآذان ومنع إقامة صلاة الجماعة فيها والى إشعار اخر.

9.



منع إقامة حفلات الأفراح في قاعات المناسبات وغلقها بدءًا من 18/2/2021 وإلى إشعار آخر، وفرض غرامات مالية قدرها (5) ملايين دينار على المخالفين استناداً الى قانون الصحة العامة.

10.



غلق المولات والمقاهي والكافتريات إبتداءً من 18/2/2021 ولمدة اسبوعين قابلة للتمديد بحسب الموقف الوبائي للمرض .

11.



غلق المطاعم والاكتفاء بخدمة التوصيل مع التزام أصحاب المطاعم بالإجراءات الوقائية داخل المطعم ( لبس الكمامة والكفوف ) من العاملين ابتداءً من 18/2/2021 ولمدة اسبوعين قابلة للتمديد بحسب الموقف الوبائي للمرض، مع فرض غرامة مالية قدرها (5) ملايين دينار على المخالفين استناداً الى قانون الصحة العامة.

12.



يكون التعليم في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والأهلية إلكترونياً بدءًا من 18/2/2021 ولغاية 4/3/2021 قابلة للتمديد بحسب الموقف الوبائي ليتم بعدها تحديد موعد الإمتحانات الحضورية للمراحل كافة ويستثنى من ذلك المراحل النهائية لطلبة كليات الطب البشري.

13.



تأجيل إجراء إنتخابات النقابات والمنظمات والاتحادات وإقامة المؤتمرات والمهرجانات والمعارض بدءًا من 18/ 2/2021 ولمدة اسبوعين قابلة للتمديد بحسب الموقف الوبائي للمرض .

14.



متابعة ديوان الوقفين الشيعي والسني تنفيذ الإجراءات الوقائية خلال زيارة المراقد المقدسة والمزارات الشريفة والتأكيد على الحفاظ على التباعد البدني بين الزائرين وعدم السماح بدخول المراقد بدون ارتداء الكمّامة واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع التجمع والتدافع داخل الأضرحة المقدسة والمزارات الشريفة.

15.



منع سفر المجاميع السياحية من العراق الى دول العالم كافة والى إشعار اخر .

16.



تقوم وزارة الصحة والبيئة بإجراء فحص covid-19 بتقنية pcr للقادمين من المنافذ الحدودية والمطارات لقاء مبالغ يتم استحصالها بالطريقة ذاتها بفحص المسافرين في المختبرات التي تتعامل بها العيادات الشعبية بحسب السياقات والآليات المعتمدة.

17. السماح بدخول البضائع والحاويات عن طريق المنافذ الحدودية (البرية، البحرية، الجوية) مع إتخاذ إجراءات تعفير وتعقيم البضائع والحاويات من الخارج.

18.



يكون دوام موظفي الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والمحافظات (50%) من الدوام الرسمي، باستثناء وزارة الصحة ويخول وزير الصحة والبيئة إصدار التعليمات المناسبة لدوام منتسبي الوزارة بما لا يؤثر في تقديم الخدمات الصحية.

19.



يكون دوام الموظفات الحوامل والنساء اللواتي لديهن أطفال دون السادسة من العمر في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، بما لا يزيد عن (25%) لعدم السماح بفتح دور الحضانة ورياض الأطفال.

20.



إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والشركات والمؤسسات الأهلية بالآتي:

أ. توفير المعقمات (التي تحتوي على الكحول بتركيز 70%) في مرافق البناية.

ب. ارتداء الكمامات من العاملين والمراجعين كافة.

ج.



تطبيق إجراءات التباعد البدني للعاملين والمراجعين مع وضع علامات دلالة للوقوف على الأرض.

د.



وضع حواجز شفافة فاصلة للموظفين الذين يستقبلون المراجعين وجهاً لوجه .

ه.



الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة والإنترنت في إنجاز المعاملات دون الحاجة لمراجعة المواطنين من خلال تطبيق برامج الحكومة الإلكترونية والإنترنت.

21.



تكليف وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وقيادة العمليات المشتركة وقيادة عمليات بغداد، مساندة الفرق الصحية الرقابية في جولاتها الرقابية لمتابعة تنفيذ الإجراءات آنفاً في أوقات الدوام الرسمي وخارجه مع فرض الغرامات بحق المخالفين ولحد (5) ملايين واحالتهم للمحاكم المختصة.

22.



حث منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية والشرطة المجتمعية توزيع الكمامات في الأحياء السكنية والأماكن العامة وحث المواطنين على ارتدائها.

23.



أكد السيد رئيس مجلس الوزراء توجيهاته للسادة المحافظين بتهيئة قطع أراضي وتوزيعها على منتسبي الجيش الأبيض دعماً لهم في مواجهة جائحة كورونا .

24.



تمديد إلاستثناء الممنوح لوزارة الصحة والبيئة بموجب قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (18) و(88) لسنة 2020 لغاية 1/6/2021.

25.تكثيف القنوات الإعلامية برامجها التوعوية لا سيما ما يتعلق بالإجراءات الوقائية الواجب أخذها لوجود تهاون كبير في الإلتزام بها ما أدى إلى زيادة الإصابات في محافظات العراق حاليًا مع ضرورة حث المواطنين على أخذ لقاح (كوفيد - 19) عند وصوله.

PUKmedia

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