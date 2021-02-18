العراق يحقق اكثر من 4 مليارات دولار كايرادات للنفط

2021/02/18 | 11:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط الاتحادية، يوم الخميس، عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر كانون الثاني الماضي ، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية سومـو.

وذكرت الوزارة في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان كمية الصادرات من النفط الخام بلغت"88"مليوناً و" 922 " الف و" 697 " برميل، بإيرادات بلغت "4" مليارات و"765 " مليون دولار.

واضاف البيان: ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت " 85 " مليوناً و" 870 " الفا و" 503" براميل، بإيرادات بلغت "4" مليارات و"602" مليونا و"609" الآف دولار، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان "3" مليون و"52"} الف و"194" برميلا ، بايرادات بلغت "162" مليونا و"391" الف و"98"} دولار، لافتا الى ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ "53.586" دولاراً".

واكد ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل "29" شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

يشار الى ان كميات وايرادات شحنات النفط الخام المصدرة والتي تم تسويقها بعلاوة سعرية لتحقيق ايراد إضافي خلال شهر كانون الثاني الماضي بلغ كايراد كلي " 88" مليونا و"635" الفا و"488" دولارا.

PUKmedia عن اعلام وزارة النفط

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