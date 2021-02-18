ملف المفقودين.. قاعدة بيانات لإنشاء السجل الوطني

2021/02/18 | 11:19 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسلم قاعدة بيانات IDMS (نظام إدارة قواعد بيانات متكامل) لإنشاء السجل ال...

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