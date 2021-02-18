النفط العراقية: 4.77 مليار دولار إيرادات صادرات الخام خلال يناير

2021/02/18 | 11:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، عن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر يناير/ كانون الثاني 2021م، بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو).وقالت الوزارة، في بيان لها، إن صادرات …

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