المعهد الإيطالي للأمراض المعدية يعطي تقييما إيجابيا للقاح “سبوتنيك V”

2021/02/18 | 11:19 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..ابلغ معهد “Lazzaro Spallanzani” الإيطالي للأمراض المعدية وزارة الصحة في البلاد ورئيس الوزراء، بتقييم خاص إيجابي بشأن فعالية وسلامة اللقاح الروسي المضاد للكورونا “سبوتنيك V”.أعلن عن ذلك مدير هذه المؤسسة المتخصصة، البروفيسور فرانشيسكو فايا، على شاشة القناة الأولى في شبكة تلفزيون “RAI” الإيطالية الرسمية.وكان هذا المعهد الإيطالي للأمراض المعدية قد انخرط في علاج ودراسة المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة.وقال مدير المعهد الإيطالي بهذا الشأن: “أجرينا بحثنا على المواد العلمية المتوفرة لدينا حول اللقاح الروسي، بما في ذلك تلك المنشورة في مجلة لانسنت، واستنتاجنا إيجابي، فاعلية اللقاح أكثر من 92٪، وهو آمن تماما.



وقد أرسلنا تقييم المعهد إلى وزارة الصحة، ويجب إبلاغ رئيس الوزراء، ماريو دراغي به”.وشدد البروفيسور على أن هذا الحكم حصرا “علمي وتقني بطبيعته”، مضيفا في السياق قوله: “أنا مقتنع بأن مثل هذه التقييمات يجب أن تكون خالية من أي مغزى سياسي.



إذا كان اللقاح فعالا وآمنا، فيجب استخدامه في إيطاليا”.



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