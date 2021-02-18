سعر الدولار في الأسواق العراقية اليوم الخميس.. ارتفاع ملحوظ

2021/02/18 | 11:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شهدت أسعار صرف الدولار، الخميس، ارتفاعا ملحوظا امام الدينار العراقي في الأسواق المحلية.

وبلغ سعر صرف ورقة الـ 100 دولار أميركي، صباح اليوم 18 شباط 2021، في بورصة الكفاح ببغداد 146,100 دينارا، فيما تراوح السعر في الصيرفات ( تقريبي ) بين 145,500 إلى 146,500 دينارا.

فيما بلغ سعر الصرف في البصرة / بورصة

146,200

الموصل / جملة

146,250

اربيل / بورصة

146,200

السليمانية / بورصة

146,275

وكان سعر صرف ورقة الـ 100 دولار قد انخفض بشكل طفيف مساء أمس الأربعاء، حيث بلغ 146,050 دينارا في بورصة الكفاح.

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