2021/02/18 | 11:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة تتدخل بإيقاف عملية إبتزاز مارستها فتاة نجفية بحق أختها من خلال نشر صورها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/18 | 11:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة تتدخل بإيقاف عملية إبتزاز مارستها فتاة نجفية بحق أختها من خلال نشر صورها) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة تتدخل بإيقاف عملية إبتزاز مارستها فتاة نجفية بحق أختها من خلال نشر صورها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).