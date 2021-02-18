8 شهداء وجرحى من الحشد الشعبي نتيجة صد هجوم داعشي في ديالى

2021/02/18 | 11:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهت قوات اللواء 28 بالحشد الشعبي،

الخميس، التعرض الإرهابي الذي شنه فلول

داعش الاجرامي شمال قضاء خانقين

بمحافظة ديالى.

وتمكنت قوات اللواء من دحر العناصر

الإرهابية المهاجمة واجبارهم على

الفرار خائبين

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