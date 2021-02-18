التربية تحدد موعد البدء بالتعليم الالكتروني خلال أيام الحظر

2021/02/18 | 11:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..حددت وزارة التربية، الخميس، موعد البدء بالتعليم الالكتروني خلال أيام الحظر، فيما استثنت يوم الجمعة من ذلك.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه /المعلومة/، إن “مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتي صدرت باجتماعها السبت الماضي كان من ضمنها تعليق الدوام في المدارس والجامعات والمعاهد من تاريخ 18 شباط والاعتماد على التدريس الالكتروني”.وأضاف فاروق، أن “وزارة التربية كانت قد أعدت جداولها الخاصة بامتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول وكانت لها رؤية على إمكانية إجراء الاختبارات في 20 من شباط الحالي”، مبيناً أن “الوزارة طرحت الرؤية على مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت الثلاثاء الماضي، إلَّا أن موضوع الوقاية والصحة هو الأهم من موضوع إجراء الاختبارات لذلك تم تعليق الامتحانات الى إشعار آخر ولم يفصح عنه حتى الآن لمعرفة مدة الحظر “.وتابع فاروق أن “مقررات خلية الأزمة ستبدأ من اليوم الخميس الساعة الـ 8 مساءً”، مشيراً إلى أن “الدوام اليوم الخميس طبيعياً في مدارس العراق، بعدها سيكون الكترونياً اعتباراً من يوم السبت المقبل كون يوم الجمعة عطلة”.وأكد المتحدث باسم الوزارة أن “وزارة التربية أعطت بعض المقررات حول عدم منح اي دروس الكترونية في يوم الجمعة كونه عطلة رسمية للطالب”.



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