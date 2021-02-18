فايزر تتوقع بيع لقاحات بقيمة 15 مليار دولار في 2021

2021/02/18 | 11:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعاتقالت شركة فايزر الأمريكية إنها تتوقع أن تصل قيمة مبيعات لقاحها المضاد لكوفيد الذي طوّرته بالاشتراك مع بايونتيك إلى 15 مليار دولار في 2021 على أن ترتفع أكثر إذا وقّعت مزيدا من العقود لاستخدامه.وجاءت التوقعات في وقت أعلنت فيه فايزر عن أرباح الفصل الرابع والعام بأكمله فيما نشرت توقعات 2021.وتوقعت فايزر مبيعات …

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