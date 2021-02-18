رئيس اتحاد التايكواندو: اجتماع الهيأة العامة غير قانوني

2021/02/18 | 11:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – حسين عمار

أكّدَ رئيسُ الاتّحادِ المركزي للتايكواندو ابراهيم البهادلي، أنَّ اجتماعَ الهيأةِ العموميةِ الذي عُقدَ يومَ أمس غيرُ قانونيٍّ و لايوجدُ نصٌ في قانونِ الاتحاداتِ الرياضيةِ الجديد يَسمَحُ باقامةِ اجتماعٍ استثنائي .

وقالَ البهادلي في تصريحٍ خاصٍ لوكالةِ الانباءِ العراقيةِ ( واع )، اليوم الخميس : إنَّ " الهيأة العامّة المدعوة للاجتماعِ غير مصادق عليها بشكلٍ قانونيٍّ، كونها خارج ضوابط عضوية ِالهياةِ العامةِ "، مبيناً أنَّ" الأندية غيرُ مستوفية لشروط عضوية الهيأة العامة في القانونِ الجديد ".

وأضافَ البهادلي أنَّ" اللجنة الأولمبية الوطنية رفضت إرسالَ ممثلٍ قانونيٍّ لعدمِ شرعيةِ هذا الاجتماع " لافتاً إلى أنَّ " وزارة الشبابِ والرياضةِ هي الأخرى رفضت إرسالَ مُمثّلٍ عنها لِعدمِ قانونيةِ الاجتماع، وكذلك هو الحال معَ الاتحاد الآسيوي الذي رفضَ إرسالَ مراقبٍ عن طريق تطبيق (الزووم) الالِكتروني ".

يُذكرُ أنَّ الهيأة العامة لاتحاد التايكواندو قد أجرت اجتماعاً استثنائياً يومَ أمس لسحبِ الثقةِ من رئيسِ اتحاد اللعبةِ ابراهيم البهادلي .

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