النفط يواصل ارتفاعه ويبلغ 65 دولارا للبرميل

2021/02/18 | 11:27 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..ارتفع سعر برميل نفط “برنت”، للمرة الأولى منذ 21 كانون الثاني/يناير 2020 الى 65 دولارا للبرميل، وفقا لبيانات التداول.وارتفعت تكلفة العقود الآجلة لشهر أبريل لمزيج نفط بحر الشمال من برنت بنسبة 0.25٪ – إلى 65.06 دولارا للبرميل، وارتفعت اسعار العقود الآجلة لشهر مارس بالنسبة للنفط الخام بنسبة 1.26٪ ، إلى 61.91 دولارا للبرميل.وفي كانون الثاني 2021، وافقت بعض دول “أوبك+” على خفض الإنتاج في شباط/فبراير وآذار/ مارس بما مجموعه 1.425 مليون برميل من النفط يوميًا، منها مليون برميل في السعودية.كما دعمت التوقعات بشأن الانتعاش الاقتصادي واللقاحات ضد فيروس كورونا نمو الطلب على النفط.وفي الوقت نفسه خفضت منظمة “أوبك”، بوقت سابق، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 بشكل طفيف، بمقدار 0.1 مليون برميل يوميا، إلى 5.8 مليون برميل يوميا.



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