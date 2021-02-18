الموارد تكشف عن اضرار “بيئية” و”خدمية” خلفها مشروع قناة الجيش

2021/02/18 | 11:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشف وزير الموارد المائية مهدي رشيد، الخميس، عن اضرار “بيئية” و”خدمية” خلفها اهمال مشروع قناة الجيش للمدة من 2015 ولغاية 2020.وقال رشيد في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، انه “تمت اعادة تنفيذ مشروع قناة الجيش بعد توقف دام لاكثر من خمسة اعوام، اي منذ العام 2015، اذ تم التنسيق مع جهات عدة وتشكيل لجنة مشتركة من الوزارات المعنية والامانة العامة لمجلس الوزراء لاكماله”.



واشار الى “القيام بتنظيف 60 بالمئة من النفايات المتراكمة في المشروع طوال الفترة الماضية والعمل مستمر به لاحيائه وتنفيذه على اكمل وجه”.واشار الى “توجيه الدوائر المعنية بالوزارة من اجل تزويد القناة بمادة الزميج لاضفاء الجمالية للمشروع الذي يحتوي على حدائق على طول طريق القناة”.من جانبه قال مدير موقع تطوير قناة الجيش في وزارة الموارد المائية فارس حسن، إن “الملاكات الفنية والهندسية حين اعادت العمل في تشغيل مشروع القناة، اكتشفت وجود انابيب للمياه الاسنة على طول امتداد القناة ما يشكل عائقا لاكمال المشروع ويتم العمل على رفع هذه الانابيب حاليا”.واوضح حسن، ان “الانابيب قام بوضعها اهالي المناطق السكنية المجاورة للمشروع، وبالتالي ادت الى العمل بجهود مضاعفة للمهندسين لتنظيف المشروع من المياه الثقيلة ورفع الانابيب واعادة العمل لانجازه”، منوها بان “هذه الانابيب ادت لاضرار بيئية وخدمية بالمشروع”.



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