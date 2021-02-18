البنتاغون: ثلث العسكريين الأميركيين يرفضون تلقي لقاح كورونا

2021/02/18 | 11:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤول كبير في البنتاغون أنّ ثلث أفراد القوات المسلّحة الأميركية يرفضون تلقي اللقاح المضادّ لكوفيد-19 على الرّغم من أن فيروس كورونا مستشرٍ في صفوفهم وأنهم يشاركون بأنفسهم في الحملة الوطنية لتلقيح سكان الولايات المتحدة.

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