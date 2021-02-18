لجنة برلمانية ترفع توصية بشأن العائلات فوق خط الفقر

2021/02/18 | 11:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، الخميس، تخصيص تريليون و300 مليار دينار للإعانة الاجتماعية في موازنة 2021، فيما أوصت بشمول طبقة فوق خط الفقر بشبكة الحماية الاجتماعية.

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