كيف ابتزت فتاة عراقية اختها ونشرت صورها على 'انستغرام'؟

2021/02/18 | 11:33 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت الشرطة المجتمعية ،اليوم الخميس، ايقاف عملية ابتزاز الكتروني قامت بها فتاة ضد اختها في محافظة النجف الاشرف.

الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام لوزارة الداخلية في محافظة النجف الأشرف ذكرت في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه انها "تلقت مناشدة من فتاة بقيام اختها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي (الانستغرام) بسبب خلاف عائلي بينهما بعد أن انتحلت شخصيتها لغرض تشويه سمعتها".

واشار البيان الى ان "الشرطة المجتمعية قامت بالتواصل مع اخت الفتاة بحضور ذويها، وبيان خطأ ما أقدمت عليه من الناحية الاجتماعية والقانونية والأخلاقية، واستطاعت إنهاء الخلاف بينهما بصورة ودية وتعطيل الحساب الوهمي ومسح المحتوى" .

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