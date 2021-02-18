الأمن الوطني يفكك عصابتين لتجارة المخدرات في ديالى وواسط

2021/02/18 | 11:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الخميس، عن تفكيك عصابتين لتجارة المخدرات في محافظتي ديالى وواسط.

الجهاز قال في بيان تلقته السومرية نيوز، انه "بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد واستكمالاً لمهام جهاز الامن الوطني العراقي في القضاء على العصابات الاجرامية، شرعت مفارزنا بتنفيذ واجباتها ضمن قواطع المسؤولية و بعد ورود معلوماتٍ استخباريةٍ عن تحركات لتجار المخدرات بالمحافظات العراقية وخلال مراقبة استمرت لعدة ايام تمكن عناصر الأمن الوطني من القاء القبض على متهمين اثنين بتجارة وترويج المخدرات في محافظة واسط وبحوزتهم (1 كيلو غرام من مادة الكرستال) بالاضافة الى ادواتٍ تستخدم لتزييف العملةِ النقدية".

وبعمليةٍ امنيةٍ منفصلة، قامت مديرية الامن في ديالى باعتقال اثنين من مروجي المخدرات وبحوزتهم (3 كيلوغرام من مادة الكرستال بالاضافة الى 5000 حبة مخدرة نوع صفر واحد ) وبعد التحقيق الاولي وبدلالة المتهمين تم القبض على الشخص الناقل داخل العاصمة بغداد"، بحسب البيان.

واضاف انه "تم تدوين اقوالهم اصولياً و احالتهم الى القضاء لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم".

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