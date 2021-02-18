'عبوة ناسفة' تستهدف عجلة تابعة لوزارة النفط في الموصل

2021/02/18 | 11:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلة نوع همر تابعة الى حماية الفرقة الزلزالية السابعة لوزارة النفط في الموصل.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة نوع همر تابعة الى حماية الفرقة الزلزالية السابعة لوزارة النفط في الموصل وتحديدا قرب الحراقات".

واضاف، ان "الانفجار لم يتسبب بأضرار بشرية".

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