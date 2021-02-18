ضبط اكثر من اربعة كيلوغرامات من المخدرات وادوات لتزييف العملة في محافظتين

2021/02/18 | 11:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ القت القوات الامنية القبض على عدد من المتهمين بتجارة المخدرات في محافظتي واسط وديالى ، وضبطت بحوزتهم اكثر من 4 كيلوغرامات من مادة الكرستال المخدرة وادوات لتزييف العملة ./ انتهى7

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