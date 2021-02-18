فتاة تبتز اختها الكترونيا في النجف وتنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي

2021/02/18 | 11:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اوقفت الشرطة المجتمعية في محافظة النجف، عملية ابتزاز مارستها فتاة بحق اختها بسبب خلافات عائلية.وبينت المجتمعية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/نسخة منه، ان العملية تمت على خلفية ورود مناشدة لها من فتاة ادعت قيام اختها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي (الانستغرام) بسبب خلاف عائلي بينهما بعد ان انتحلت شخصيتها لغرض تشويه سمعتها.واوضحت الشرطة المجتمعية انها قامت بالتواصل مع اخت الفتاة بحضور ذويها، وبيان خطأ ما اقدمت عليه من الناحية الاجتماعية والقانونية والاخلاقية، واستطاعت انهاء الخلاف بينهما بصورة ودية وتعطيل الحساب الوهمي ومسح محتوى الابتزاز ./انتهى7

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