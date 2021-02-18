وزير الصحة: السلالة الجديدة سريعة الانتشار وسنلزم المواطنين بالإجراءات الوقائية بعد الحظر

2021/02/18 | 11:41 - المصدر: بغداد اليوم

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وزير الصحة حسن التميمي، لوكالة الانباء العراقية الرسمية:

- النوع الجديد من سلالة كورونا يمتاز بسرعة الانتشار ويحتاج إلى تضافر الجهود

- وفرنا 8 مركزاً متخصصاً لكورونا

- غايتنا من فرض الغرامات ليس جني الأموال وإنما لإرشاد المواطن لأهمية التعليمات

- تم فتح المجال للمواطن للاسترزاق بشرط أن يكون بمسؤولية عالية

- علاج كورونا بالمؤسسات الصحية مجاناًوزير الصحة: سنقيم الموقف الوبائي بعد مدة حظر التجوال

- سنلزم المواطنين بالإجراءات الوقائية بعد الحظر

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