بعد النجف.. قفزة بإصابات كورونا في ذي قار وزيادة أكثر من 100 حالة عن موقف يوم أمس

2021/02/18 | 11:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر طبي في ذي قار، الخميس (18 شباط 2021)، بأن المحافظة سجلت أكثر من 350 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الفحوص المختبرية التي أجرتها دائرة صحة ذي قار أثبتت إصابة 351 شخصاً بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأشار إلى أن "محافظة ذي قار لم تسجل اليوم أي حالة وفاة ناجمة عن الوباء".

يتبع .



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