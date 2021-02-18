برلماني يطالب بتحويل مطار عسكري في ديالى إلى مدني

2021/02/18 | 11:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

دعا عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى عبد الخالق العزاوي، الخميس (18 شباط 2021)، لتحويل مطار المنصورية العسكري إلى مدني، فيما أشار إلى أهمية هذه الخطوة.

وقال العزاوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "فكرة تحويل مطار المنصورية العسكري الى مطار مدني دولي جاءت قبل أكثر من 10 سنوات، بسبب موقعه الاستراتيجي فضلا عن قربه من مطار بغداد الدولي".

وأضاف، ان "لجاناً حكومية من وزارة النقل زارت الموقع في عام 2010 وأعدت تقريراً مفصلاً عن المطار، وأشارت الى وجود كل الركائز الاساسية لتحويل مطار المنصورية العسكري الى مدني".

وأوضح العزاوي، أن "وزارة النقل تعهدت بتنفيذ المشروع، لكن فيما بعد تم تحويله الى فرصة استثمارية وتقدمت 10 شركات أجنبية لكننا تفاجأنا بايقافه لاسباب غير معروفة"، مبيناً أن "ثلاث سنوات كافية لانجاز المشروع".

وأشار الى "أهمية المشروع من الناحية الاقتصادية للمحافظة والعمل على تحويله يعد نقطة مهمة في طيران الشرق الاوسط خاصة في الشحن الجوي".

ويذكر ان إنشاء مطار المنصورية العسكري كان في ثمانيات القرن الماضي على مساحة تقدر بمئات الدونمات وكان مخصص للطيران الحربي.

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