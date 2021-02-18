القبض على أربعة متهمين مطلوبين للقضاء في المثنى

2021/02/18 | 12:06 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة شرطة المثنى، اليوم الخميس، عن القاء القبض على أربعة متهمين مطلوبين للقضاء في المحافظة.

القيادة قالت في بيان تلقته السومرية نيوز، ان "مفارز شرطة الخضر، والدراجي، والصوب الصغير التابعة الى قسم شرطة قضاء الخضر نفذت أوامر قبض بحق متهمين مطلوبين بقضايا مختلفة وفق أحكام المواد القانونية (229) و(413) و(453) من قانون العقوبات العراقي".

واضاف البيان انه "تمت إحالة الأشخاص الذين القي القبض عليهم الى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".

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