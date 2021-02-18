إجراءات أمنية مشددة في محيط مبنى السفارة التركية ببغداد

2021/02/18 | 12:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اغلقت القوات الامنية، اليوم الخميس، جميع مداخل ومخارج منطقة الوزيرية، فيما عززت انتشارها الامني في محيط السفارة التركية، بالتزامن مع انطلاق تظاهرة تندد بالتوغل التركي داخل الأراضي العراقية.وذكر مراسلنا، ان القوات الامنية أغلقت جميع مداخل ومخارج منطقة الوزيرية وعززت انتشارها الامني في محيط السفارة التركية في وقت مبكر من صباح اليوم، من أجل […]

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