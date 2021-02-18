ضبط اكثر من اربعة كيلو غرامات من المخدرات وادوات لتزييف العملة في محافظتين / موسع

2021/02/18 | 12:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ القت القوات الامنية القبض على عدد من المتهمين بتجارة المخدرات في محافظتي واسط وديالى ، وضبطت بحوزتهم اكثر من اربعة كيلوغرامات من مادة الكرستال المخدرة وادوات لتزييف العملة .وذكر جهاز الامن الوطني في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان عناصر الامن الوطني القت القبض على متهمين اثنين بتجارة وترويج المخدرات في محافظة واسط وبحوزتهم كيلو غرام من مادة الكرستال بالاضافة الى ادوات تستخدم لتزييف العملة النقدية ".واضاف :" ان القوات الامنية في ديالى اعتقلت اثنين من مروجي المخدرات وضبطت بحوزتهم 3 كيلوغرامات من مادة الكرستال ، بالاضافة الى 5000 حبة مخدرة ".وتابع انه :" بعد التحقيق الاولي وبدلالة المتهمين تم القبض على الشخص الناقل داخل العاصمة بغداد .و تم تدوين اقوالهم اصولياً و احالتهم الى القضاء لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم"./انتهى7

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