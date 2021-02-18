الصحـة : البروتوكول العلاجـي لسلالتي كورونا متوفر في جميع المستشفيات ويقدم مجانا

2021/02/18 | 12:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الصحـة :" ان البروتوكول العلاجـي لسلالتي فيروس كورونا ، جاهز للعمل ومتوفر في جميع المستشفيات والمؤسسات الطبية .و يقدم للمواطنين مجانا بشكل كامل "./انتهى5

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