قرارات جديدة لخلية الازمة في محافظة بابل

2021/02/18 | 12:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقرت خلية الازمة في محافظة بابل العراقية عدة قرارات لمواجهة انتشار فيروس كورونا في البلدة....

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