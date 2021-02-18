تظاهرة أمام السفارة التركية في بغداد

2021/02/18 | 12:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر العشرات اليوم أمام السفارة التركية في بغداد احتجاجا على ما وصفوه بـ"التوغل التركي" في منطقة كردستان العراق....

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