2021/02/18 | 12:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / كربلاء المقدسة..اعلنت قيادة شرطة كربلاء، الخميس، ان حظر التجوال في المحافظة يبدأ في الثانية عشر من ظهر اليوم، داعية المواطنين بعدم الوفود.وقال المتحدث باسم القيادة العميد علاء الغانمي في تصريح لـ/المعلومة/، انه “بناء على مقررات خلية الازمة في المحافظة، ستقوم القوات الامنية بعدم السماح للمواطنين الوافدين من المحافظات الى الدخول الى كربلاء من السيطرات الخارجية بعد الساعة ال١٢ من ظهر اليوم، فيما تقوم المفارز الامنية بتطبيق الحظر داخل المدينة”.وأضاف الغانمي أن “المفارز الامنية انتشرت في الشوارع لتطبيق حظر التجوال الذي ينتهي عند الخامسة فجرا من يوم الاثنين، ويبدأ بعده الحظر الجزئي”.وأشار الى ان “القوات الامنية ستسمح للعجلات التي تحمل المواد الغذائية، ومحال بيعها والافران والصيدليات من ممارسة عملها”.



انتهى/ ٢٥ش

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كربلاء: حظر التجوال سيبدأ في الـ١٢ من ظهر اليوم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة كربلاء: حظر التجوال سيبدأ في الـ١٢ من ظهر اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).