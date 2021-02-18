جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على أربعة إرهابيين في التاجي والفلوجة

2021/02/18 | 12:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، الخميس (18 شباط 2021)، القبض على أربعة إرهابيين في قضاءي التاجي والفلوجة.

وقال رسول في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب يواصلون إستهداف خلايا عصابات داعـش الإرهابية".

وأضاف، أن "مفارز الجهاز تمكنت من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين في قضاءي التاجي و الفلوجة، وجاءت عملية القبض بناءً على معلومات إستخبارية دقيقة".

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