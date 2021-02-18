2021/02/18 | 12:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة: أكثر من 50 في المئة من الإصابات المسجلة بكورونا هي إصابات بالسلالة الجديدة

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