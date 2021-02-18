وزير الصحة: أشرنا إصابات شديدة بالسلالة الجديدة للأطفال والشباب

2021/02/18 | 12:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير الصحة، حسن التميمي، اليوم الخميس (18 شباط 2021)، رصد فرق الوزارة إصابات شديدة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا للأطفال والشباب.

يتبع........

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