الطيران المدني العراقي: لا تأجيل لمواعيد الرحلات خلال أيام حظر التجول

2021/02/18 | 12:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت إدارة سلطة الطيران المدني العراقي، إن حركة الملاحة الجوية في المطارات العراقية العاملة في البلاد تسير بانسيابية عالية وبصورة طبيعية.وأكدت سلطة الطيران المدني، في بيان صادر عن مركز الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة، أنه لا يوجد أي تأخير …

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