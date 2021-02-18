سلطة الطيران العراقية تؤكد حصولها على استثناءات لحركة موظفي المطارات وحاملي تذاكر السفر

2021/02/18 | 12:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، حصولها على إستثناءات وموافقات رسمية من قبل الجهات العليا لحركة موظفي المطارات والمسافرين حاملي تذاكر السفر من وصولهم إلى المطارات دون أي معوقات أو معرقلات في فترة حظر التجوال.وقالت سلطة الطيران المدني العراقي، في … Readmore

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