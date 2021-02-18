2021/02/18 | 12:15 - المصدر: عين العراق

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الخميس 18 فبراير 2021 | 11:49 صباحاً

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نينوى: انفجار يستهدف حماية تابعة لوزارة النفط

افاد مصدر أمني، الخميس، باستهداف حماية الفرقة الزلزالية التابعة لوزارة النفط بانفجار عبوة ناسفة في الموصل.

وقال المصدر، أن الانفجار وقع قرب حقول نفطية صغيرة في الموصل، مستهدفاً عجلة نوع همر تابعة الى حماية الفرقة الزلزالية السابعة لوزارة النفط من دون وقوع أضرار بشرية .

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