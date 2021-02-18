وزير الصحة يستبق الحظر الوقائي بالحديث عن الغرامات ضد المخالفين

2021/02/18 | 12:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، اليوم الخميس، أن الغاية من فرض الغرامات على المخالفين للاجراءات الصحية ليس لجني الأموال وانما لارشاد المواطنين على الوقاية، فيما أشار الى انه سيتم إلزام المواطنين بالوقاية بعد الحظر.وقال التميمي، في تصريح صحفي، إن “هذا النوع الجديد من سلالة كورونا والتي تمتاز بسرعة الانتشار تحتاج الى تضافر […]

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