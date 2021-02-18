الامن النيابية: توافق نيابي على دعم مشروع حماية “الاجواء العراقية”

2021/02/18 | 12:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب مهدي تقي، الخميس، عن توافق نيابي على دعم مشروغ حماية الاجواء العراقية.وقال تقي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” حماية الاجواء العراقية اولوية ستراتيجية لدرء مخاطر الخروقات والتدخلات السلبية التي تؤدي الى ضرر بالغ في المشهد الامني في ظل وجود من محاولات لاستغلال اي ثغرات للعبث بالامن والاستقرار الداخلي”.واضاف تقي،ان” لجنة الامن والدفاع النيابية قدمت مقترحات مهمة للجنة المالية من اجل دعم مشروع طموح يتضمن تامين الاجواء العراقية من خلال شراء رادرات متطورة ومنظومات دفاع جوي قادرة على تامين الاجواء بشكل اكبر واكثر فعالية”، لافتا الى “وجود توافق نيابي لتمويل خطط وزارة الدفاع في هذا المضمار من خلال موازنة 2021”.واشار الى “ضرورة اعتماد النوافد المتعددة في تسليح الجيش العراقي وليس الاعتماد على نافذة استيراد من دولة محددة دون غيرها”، مؤكدا أن “تطوير الجيش ياتي لاغراض دفاعية وتامين الاجواء ودرء مخاطر اي تدخلات في شؤونه الداخلية”.ويعاني العراق من ضعف في منظومة الدفاع الجوي وتقادم الردادرات ما استدعى تطويرها من خلال اليات وخطط وزارة الدفاع.انتهى/ 25 ف

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