2021/02/18 | 12:21 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة العراقية: اكثر من نصف الاصابات المسجلة بكورونا هي سلالة جديدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/18 | 12:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية: اكثر من نصف الاصابات المسجلة بكورونا هي سلالة جديدة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية: اكثر من نصف الاصابات المسجلة بكورونا هي سلالة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).