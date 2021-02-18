2021/02/18 | 12:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت جهاز مكافحة الارهاب القبض على 4 ارهابيين في قضاءي التاجي والفلوجة بمحافظتي صلاح الدين والانبار.
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وجاء في بيان للجهاز اليوم الخميس، انه يواصل إستهداف خلايا عصابات داعـش الإرهابية حيث تمكنت تشكيلاته من إلقاء القبض على 4 إرهابيين في كل من قضاءي التاجي والفلوجة بعد التوصل أليهم وفق معلومات إستخبارية دقيقة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 4 ارهابيين في صلاح الدين والانبار ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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