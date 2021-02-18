القبض على 4 ارهابيين في صلاح الدين والانبار

2021/02/18 | 12:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جهاز مكافحة الارهاب القبض على 4 ارهابيين في قضاءي التاجي والفلوجة بمحافظتي صلاح الدين والانبار.

وجاء في بيان للجهاز اليوم الخميس، انه يواصل إستهداف خلايا عصابات داعـش الإرهابية حيث تمكنت تشكيلاته من إلقاء القبض على 4 إرهابيين في كل من قضاءي التاجي والفلوجة بعد التوصل أليهم وفق معلومات إستخبارية دقيقة.

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