شرطة السليمانية تشيد بشجاعة منتسب انقذ امرأة من الانتحار

2021/02/18 | 12:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشادت مديرية شرطة السليمانية، باقدام منتسب لمكافحة الاجرام باسم " شمال كمال محمود"، على انقاذ امراة من الانتحار.

وذكرت المديرية في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان المنتسب واثناء توجه الى مهام عمله في تمام الساعة الـ4 عصرا من يوم 2021/2/10، تمكن من انقاذ امرأة حاولت الانتحار برمي نفسها من الطابق الرابع بمبنى في السليمانية، موضحة، ان الشرطي الشجاع تمكن من احباط المحاولة واقناع المرأة بالعدول عن قرار الانتحار.

واكدت ان العميد آسو شيخ طه مدير شرطة محافظة السليمانية، اثنى على دور الشرطي شاكرا اياه خلال استقباله في المديرية.

PUKmedia عن مديرية شرطة السليمانية

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