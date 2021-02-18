النفط تعلن حجم الصادرات وقيمة الإيرادات لشهر كانون الثاني

2021/02/18 | 12:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت وزارة النفط، الخميس، عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر كانون الثاني الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة (سومو).

وذكرت الوزارة في بيان تلقىNRT عربية، اليوم، 18 شباط 2021، أن "كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (88) مليونا و(922) ألفا و(697) برميلا، بإيرادات بلغت (4) مليارات و(765) مليون دولار".

وأشار البيان إلى أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (85) مليونا و(870) الفا و(503) براميل، بإيرادات بلغت (4) مليارات و(602) مليون و(609) آلاف دولار".

وأوضح أن "الكميات المصدرة من نفط كركوك كانت عبر ميناء جيهان (3) ملايين و(52) الفا و(194) برميلا، بإيرادات بلغت (162) مليونا و(391) الفا و(98) دولارا"، مبينا أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (53,586) دولارا".

وتابع، أن "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (29) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

ولفت إلى أن "كميات وايرادات شحنات النفط الخام المصدرة والتي تم تسويقها بعلاوة سعرية لتحقيق إيراد إضافي خلال شهر كانون الثاني الماضي، بلغ كإيراد كلي (88) مليونا و(635) الفا و(488) دولارا".

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