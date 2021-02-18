شاهد بالصور.. جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على أربعة إرهابيين في التاجي والفلوجة

2021/02/18 | 12:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات

المسلحة، اللواء يحيى رسول، الخميس،

القبض على أربعة إرهابيين في قضاءي

التاجي والفلوجة.

وقال رسول في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "بتوجيه من القائد العام

للقوا

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